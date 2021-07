Evo llega a La Paz para sostener una reunión con dirigentes del Pacto de Unidad

Escucha esta nota aquí

Evo Morales llegó este viernes a La Paz para sostener una reunión con dirigentes del Pacto de Unidad. El encuentro analizará temas de coyuntura, según Flora Aguilar, ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’.

“Esta reunión será de coordinación entre las organizaciones. Se abordarán temas orgánicos, para nosotros es fundamental la coordinación y así coadyuvar en la gestión de nuestro presidente Arce, es importante que haya propuestas consensuadas para plantear al Gobierno”, dijo la dirigente.

En el encuentro participan las mujeres campesinas, Conamaq, Interculturales, la CSUTCB y la CIDOB, organizaciones sociales afines al MAS que definen sus próximas acciones junto al dirigente cocalero.

La reunión:





“Después del (supuesto) 'golpe de Estado' no has estado y cuánto hemos llorado nosotros como confederaciones, las mujeres en particular, en nuestras casas, con nuestras familias, y hoy tenerte aquí, con fuerza, es un orgullo”, agregó Aguilar.

La pasada semana Morales estuvo en Venezuela, donde viajó con dirigentes juveniles y algunas exautoridades, para participar del Congreso Bicentenario de los Pueblos que se realizó en el marco de la Cumbre presidencial del Alba-TCP.