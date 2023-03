Evo llega a los Yungas de La Paz a pesar de que fue declarado persona no grata y de la instalación de bloqueos de vías en su contra

Anoche los detractores de Evo Morales en la zona de los Yungas de La Paz habían instalado bloqueos de vías para evitar que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) llegue a la comunidad de Santa Rosa del municipio de La Asunta para que brinde un taller político. Además, los cocaleros de esa localidad declararon persona no grata a Morales. A pesar de esas medidas, el exmandatario llegó esta mañana a La Asunta y fue recibido por sus seguidores.

“La soberanía es algo tan importante, no solamente soberanía en la parte política y cultural, sino también soberanía económica. Juventudes, una liberación solamente política, cultural y social, si no se acompaña con una soberanía económica, no dura. Nuestra responsabilidad es cómo sentar soberanía en ciencia y tecnología, eso debemos debatir con las juventudes”, recalcó Morales.