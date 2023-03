Evo Morales a Luis Arce: “Hermano Lucho, tiene que mejorar su gabinete para hacer una buena gestión política”

Evo Morales no se guardó nada y Luis Arce mostró un perfil más conciliador. El Movimiento Al Socialismo (MAS) festejó sus 28 años de vida política en la localidad chapareña de Ivirgarzama. Al encuentro llegaron el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, quienes fueron recibidos por la militancia con un tibio apoyo.

El partido oficialista enfrenta una crisis interna y esa división se vio hoy. Morales lanzó varios dardos al jefe de Estado y le pidió cambiar su gabinete. Sobre esa división, el mandatario admitió que existen diferencias en el MAS y que ese “pluralismo de ideas” es válido, pero que no debe poner en riesgo la unidad del masismo.

“Lamento mucho hermano Lucho, algunos ministros van a tener que leer el artículo 8 de la Constitución: el ama sua, el ama llulla (no seas ladrón, no seas mentiroso). No hay mucho movimiento económico, no estamos como antes, saben todas y todos. Es importante repasar y mejorar la gestión pública, hermano Lucho presidente tiene que mejorar su gabinete para hacer una buena gestión política y terminar su gestión como presidente". demandó el expresidente.

Morales insistió aún más en la cuestión económica. "Hay que alejar del equipo económico a los ortodoxos conservadores que so pretexto de bajar la inflación o evitar la inflación, solo hace someterse a la disciplina fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuidando la macroeconomía para castigar a los pequeños productores y la gente pobre, eso es lo que estamos viviendo”, afirmó.

Al iniciar su discurso, Morales expresó su certeza sobre el resultado de las próximas elecciones. Asegura que el MAS volverá a ganar. No habló de candidatos, pero fue en el segundo minuto de su discurso que empezó con las críticas a Arce. Le dijo que tenía información de que algunos funcionarios llegaron al trópico de Cochabamba con la misión de “gritar Lucho, Lucho” y que si no lo hacían iban a perder su trabajo. Arce solo movió su cabeza y lanzó una sonrisa tímida. Evo cuestionó a los ministros. No dio nombres, pero se refirió a una autoridad que supuestamente pidió informes a la DEA. “Una cosa es gozar de la miel del poder y otra de la hiel de la lucha”, dijo el cocalero.

Luego, Morales le dijo a Arce que él habla de frente y que no actúa detrás de las redes sociales. Puso el caso de los denominados “guerreros digitales”, quienes según el líder del MAS lo atacan y que si no cumplen ese trabajo son despedidos. Arce ya mostraba un rostro con fastidio. Movía su cabeza y no sonría. Evo le dijo que tiene informes de los funcionarios que fueron despedidos “por ser evistas” y que la pasará la lista para que sean recontratados.

Ante una multitud que lo respaldaba, el dirigente cocalero avanzó con algunas sugerencias para mejorar la economía y le conminó a cumplir la Agenda del Bicentenario, que tiene algunas metas como que el 100% de la población boliviana debe acceder a los servicios básicos o concluir la doble vía entre los departamentos de La Paz y Santa Cruz.

Arce antecedió al discurso de Morales y se mostró con un discurso más tibio. Había llegado al Chapare con Choquehuanca –que no emitió su discurso en el evento- y con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. Pocos le aplaudían en su discurso. Más gritaban el nombre de Morales. El mandatario admitió que en el MAS hay diferencias y las calificó como sanas, pero pidió no arriesgar la unidad del partido.

“Podemos tener diferencias y no hay que tener ningún miedo a las diferencias. Las diferencias siempre van a existir porque son el producto del avance del proceso dialectico que tiene el instrumento político. En la medida que se avanza, en la medida que se crece, en la medida en que se genera hegemonía, en la medida en la que se consolida el proceso, es saludable que haya diferencias", justificó.

Arce aludió al comandante Fidel Castro para referirse a las disputas internas. "Hay que tener una lluvia de ideas, una batalla de ideas", pedía el líder cubano.

Para el presidente, "puede haber pluralismo ideológico, puede haber pluralismo de ideas, pero tiene que haber una sola unidad ideológica en nuestro instrumento político”, dijo Arce.

Lea también PAÍS Masistas quieren ver a “papá Evo y su hijo Lucho" sentados juntos en el estadio de Ivirgarzama La terminal de La Paz se vio abarrotada de buses y viajeros con rumbo al trópico de Cochabamba