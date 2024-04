Evo Morales confiesa que antes le pagaban pasajes en primera clase y ahora le mandan aviones privados

“Lamento mucho esos cuestionamientos sobre por qué Evo viaja en avión privado. Quiero que sepa la población boliviana (que) mi primera invitación a Europa fue en 1989, con todo pagado. Después tuve muchas otras, de dirigente viajé a cuatro continentes, todo pagado. Una vez el Gobierno de Portugal me invitó a una conferencia de tres días y al final el equipo organizador me dio 600 dólares de viático. Me asusté, no quería recibir. Me asusté. Ellos insistieron. Traje esa plata y rendí cuentas a la federación especial de trabajadores del Trópico de Cochabamba”, dijo Evo Morales este domingo.

Se quejó también por el ingreso con su pasaporte, “El sábado me enojé, y ojo que tengo un documento diplomático, pero igual le dije que revise, controlen y se asustaron. Me di cuenta que un tipo me estaba sacando foto, yo también le saqué. Comenté esto en una reunión fuera del país y el expresidente de Ecuador Rafael Correa, me decía que no me debían controlar por ser exmandatario. No entienden qué pasa en Bolivia”.