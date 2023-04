Evo Morales confirma que se hizo un chequeo en Venezuela y asegura que no tiene cáncer

Es la primera vez que se refiere al tema. El expresidente Evo Morales admitió que fue operado de emergencia de la próstata en Cochabamba y aseguró que las pruebas que le hicieron confirmaron que no padece de cáncer. Además, dijo que luego de la intervención en la Clínica Los Olivos, viajó a Venezuela para someterse a un chequeo médico. Desmintió categóricamente la versión que señalaba que tenía una enfermedad maligna.

“Después de la concentración del MAS-IPSP el 26 de marzo, al día siguiente sentí escalofríos, estaba en mi chaco, convocamos a algunos médicos en Villa Tunari, había temperatura. Al día siguiente me levanté con otro problema, viajamos de emergencia a Cochabamba, (me diagnosticaron) infección urinaria, me hicieron estudios, me recomendaron una operación. A partir de los 40 años los varones ya tenemos problemas con la próstata”, contó el líder del MAS.

Morales complementó que estudios de biopsia confirmaron que lo que tenía “no era maligno y me operaron, a los tres días querían darme de alta, pero me quedé un día más, en reposo. Me quedé un día más por seguridad. El lunes me dieron de alta, (guardé) reposo. Ahí vino la llamada telefónica del personal del hermano (presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro. Quiero agradecer la solidaridad del pueblo boliviano, agradezco públicamente a Cuba. Intentó, insistió para que me vaya ahí (a Cuba), lo mismo que Venezuela. El gobierno, amigos, congresistas provinciales argentinos también ofrecieron aviones para llevarme”, dijo.

Luego reveló que un grupo de empresarios, a la cabeza de ganaderos de Santa Cruz, "con quienes empezamos a exportar carne a China, se organizaron, fueron hasta Villa Tunari y me dijeron: 'tienes que ir a Brasil, hemos contratado avioneta'. Saludo esta solidaridad, pero decidí operarme en Los Olivos, donde estuve por cuarta vez. Entré y salí sano y salvo”.

Sin embargo, después de esa semana, “yo no podía negar al hermano presidente Maduro, que me envió toda una logística para un chequeo. Fuimos, lo hicimos, duró toda la mañana y parte de la tarde. Algunos médicos decían que mi corazón parecía de un chico de 15 años. Aparatos, tomógrafos, resonancia magnética, me hicieron de todo. Contento, retorné a Bolivia”.

Luego lamentó las versiones que señalaron que tenía cáncer: “Entiendo perfectamente esos medios de comunicación. También esa gente que informa fuera del país, de dónde vienen, quiénes son. Estamos acá, aunque debo reposar. Participé de algunas reuniones, viajando, entiendo la preocupación de los médicos”.



El periodista venezolano Napoleón Bravo dio la información de que Evo estuvo en Venezuela para un chequeo médico, dato que al final se confirmó.