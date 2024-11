Evo Morales confirma reunión que tomará acciones tras fallo que le quita liderazgo del MAS

El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) confirmó este domingo la reunión del próximo 22 de noviembre en la que junto a sus seguidores y sectores afines definirá las acciones que empleará ante el fallo constitucional que lo alejó de la presidencia del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).



En su programa dominical de la emisora cocalera Kawsachun Coca, el político mencionó que ese día será para "debatir profundamente" sobre la situación en su sector, luego de que también una sentencia constitucional confirmó su inhabilitación como candidato presidencial en 2025.



En el Gobierno "quieren hacer parecer que estamos arrinconados, que estamos derrotados, (pero) estamos más fuertes (...), el día viernes vamos a decidir el futuro del país", reafirmó.



Asimismo, en la red social X, el exjefe de Estado acusó al presidente, Luis Arce, de cumplir "el plan del Imperio contra Bolivia" y que con el apoyo de "toda la derecha, y utilizando al Estado y sus funcionarios, está intentado descuartizar al movimiento indígena y popular" del país.



El jueves pasado se conoció un fallo constitucional que alejó a Morales de la presidencia del MAS, después de casi tres décadas, algo que el exgobernante consideró es "ilegal" y "nulo" al provenir de magistrados cuestionados que se prorrogaron en sus funciones.



La sentencia a Morales, firmada por los magistrados Gonzalo Hurtado y René Espada, determinó la validez de "todos los actos de ejecución incluido el Congreso Nacional Ordinario del MAS-IPSP llevado adelante en El Alto del departamento de La Paz del 3 al 5 de mayo de 2024".



Esto supone el reconocimiento a la elección del dirigente Grover García como nuevo presidente del gobernante MAS, aunque el ente electoral aún no lo ha ratificado.



El congreso que se hizo en la ciudad de El Alto por los sectores afines al presidente Arce, se realizó después de otro que organizaron los leales a Morales en octubre de 2023 en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba (centro), el bastión político del exmandatario.



En el congreso 'evista' se reeligió a Morales como líder del MAS y se le proclamó como "candidato único" para las elecciones a la Presidencia de 2025, aunque poco después el organismo electoral declaró improcedente esa reunión debido a que no se cumplieron algunos requisitos.



A partir de entonces, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) instó a ambos bloques a realizar un congreso en "consenso" para que se valide, lo que hasta ahora no ha ocurrido.



Los magistrados que firmaron este nuevo fallo son los mismos que hace unos días emitieron una sentencia que ratifica que las autoridades electas en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial solo pueden tener dos mandatos, continuos o discontinuos, lo que afecta la intención de Morales de volver a presentarse en 2025.



Las pugnas por la candidatura presidencial y el control del MAS agravaron la división en el oficialismo en Bolivia, que viene desde finales de 2021 tras el distanciamiento entre Arce y Morales.