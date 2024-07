Evo Morales da por descontada victoria de Maduro pero teme crisis con muertos en Venezuela

A diferencia del presidente Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, quien criticó a Maduro por anticipar un "baño de sangre" si no triunfa el domingo, el líder indígena boliviano cree a pie juntillas en la reelección del presidente venezolano.

También el expresidente boliviano, quien luce con varios kilos menos tras revelar que ha pasado por 12 operaciones en los últimos años, ve riesgo de violencia en Bolivia si finalmente la justicia no le permite presentarse en las presidenciales de 2025.

El expresidente no oculta su "decepción" con Arce, a quien trata de traidor. Aunque reivindica su "espíritu juvenil", asegura que, de alcanzar de nuevo la presidencia, será su último mandato.

R: Quienes intentan inhabilitarme obedecen al nuevo plan de Estados Unidos. (...) Ahora están en afanes de como inhabilitarme. Entonces, yo siento que puede haber una reacción, evidentemente. Pero en el 2002, cuando me expulsaron de la Cámara de Diputados, automáticamente el pueblo se ha movilizado, sin convocatoria (y ahora) no sé cómo quedará. (...) Yo no estoy convocando a nada por si acaso, pero sería fatal, siento, conozco a mi pueblo".