Evo Morales denuncia que quieren "usurpar" el MAS ante la imposibilidad de revivir al PS-1

Evo Morales no se refirió a este tema; sin embargo, la mañana del viernes posteó: “ Como no pueden revivir al PS-1, ahora intentan usurpar el instrumento político del pueblo. Llamo a nuestras bases, a militantes del MAS-IPSP y a nuestros dirigentes nacionales, departamentales y regionales a defender nuestro estatuto de los ataques de la traición y la corrupción”.

En el audio se escucha decir: “Estoy esperando tomar contacto con la gente de Brasil, con la gente de Lula, porque ellos nos ayudaron a instalar el Cerian. Nos financiaron ellos, entonces nuestra esperanza es que ellos nos ayuden a armar un equipo que descubramos esto. Lo tiremos desde afuera, por Telesur. La denuncia internacional bien respaldada y los partamos a estos (Gobierno). Me están pasando una información maldita de Yacimientos, lo que está ocurriendo. De afuera me están pasando (información) letal, porque llega al hijo, a sus familiares, es letal. Entonces, con estos cojudos, yo los voy a deschapar. Y la gente se va a levantar, no va a aguantar eso, no va a aguantar, se va a levantar la gente”.