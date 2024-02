Evo Morales dice que no pudo viajar a Brasil por un veto del Gobierno

Evo Morales lanzó una nueva acusación contra el Gobierno. El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) acusó a las autoridades del Ejecutivo de obstaculizar su viaje a la ciudad de Foz de Iguazú, en Brasil. El dirigente cocalero relató que siete empresas privadas de transporte de avionetas no quisieron llevarlo a la ciudad brasileña porque –según le dijeron las compañías- si lo hacían iban a ser castigadas por el Gobierno.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, salió ayer al paso y negó que el Gobierno haya amenazado a las empresas privadas aéreas para que Morales no pueda viajar a la ciudad brasileña.

“Que quede para la historia. Siete empresas de transporte privado, que tienen avionetas, han rechazado llevarnos allá (a Foz de Iguazú). Algunos decían que sus avionetas estaban en mantenimiento, que sus avionetas estaban ocupadas, pero cuando hablamos por otra vía, les dijimos que nos digan la verdad y nos dijeron que están amenazadas por el Gobierno para que no me transporten” , acusó Morales en su programa dominical en radio Kawsachun Coca.

Luego, el líder cocalero contó que una de las empresas decidió llevarlo a Foz de Iguazú y que el día del viaje, el 22 de febrero, las entidades públicas observaron que la avioneta no contaba con un seguro y que la compañía aérea decidió no partir a la ciudad brasileña. Además, Morales relató que cuando era dirigente sindical y diputado alquilaba avionetas de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y que ahora no puede alquilar de empresas privadas.