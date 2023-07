Evo Morales dice que ratificar a Del Castillo es "defender a la corrupción y al narcotráfico"

Los sectores sociales, relató el expresidente, “ven que Luis Arce ya no es parte del proceso. Nosotros, el fin de semana pasado en la reunión de evaluación, dijimos que no puede ser, y por eso dijimos que es importante que mejore (Arce) su gabinete. Luego tuvimos una reunión con más de 80 asambleístas. Vino el jefe de bancada que no es reconocido por todos, un tal (Andrés) Flores, habló cualquier tontería y se fue . Hay posiciones muy radicales contra el Gobierno y una vez más influimos, dijimos que Lucho tiene que mejorar su gabinete. La ratificación de este ministro (Del Castillo) le hace mucho daño al Gobierno”.

Insistió. “La censura no es para Evo, es para bien del presidente. Para evitar que algunos ministros no le destrocen al Lucho, que no le arruinen su gestión. Con la ratificación, Lucho no está cumpliendo”.