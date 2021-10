Evo Morales dice que sectores que no acataron el paro buscan la unidad del país

Escucha esta nota aquí

El expresidente Evo Morales se refirió a la medida convocada contra el proyecto de ley de ganancias ilícitas y el paro ciudadano de este lunes 11 de octubre. El exmandatario y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) dijo que “fracasó el paro de la derecha” y saludó a la población que no acató la movilización.

Santa Cruz de la Sierra es la capital donde más fuerza tiene el paro. Morales había menospreciado el movimiento y dijo que algunos “pititas” y “pitilleros contratados” acatarán la medida.

“Saludo el compromiso del pueblo boliviano: no quiere ser cómplice del golpe, defiende la democracia; no es cómplice del separatismo, defiende la unidad del país y no quiere hacer daño a la economía; por eso fracasó el paro de la derecha boliviana”, escribió este lunes Morales en su cuenta de Twitter.

Varias organizaciones, entre ellas los comités cívicos del país, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y la Confederación de Gremiales de Bolivia, convocaron a un paro nacional contra el proyecto de ley de ganancias ilícitas. El tratamiento de esta norma fue suspendido por el MAS, pero los sectores en protesta piden su total abrogación. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en el Senado.

Ayer, Morales había desprestigiado el movimiento contra la norma. El expresidente señaló que las organizaciones no tienen gente y que se contrata a “pitilleros” o “desempleados” para bloquear las vías. "Les pagan de Bs 200 a 100 dólares para que lo hagan", expresó el líder del MAS, quien de inmediato sumó más críticas.

En su entrevista semanal por radio Kawsachun Coca, Morales señaló que, “cada quien puede tener su propia lectura política, pero creo que empieza el golpe de Estado, primero. Segundo, comienza el separatismo y fundamentalmente empieza con paros para destrozar a la economía del pueblo boliviano”.

Hoy, el MAS minimizó el paro, incluso el presidente Luis Arce dijo que una “minoría” se sumó a la protesta. “No volveremos a los periodos nefastos de nuestra historia, como fue el golpe de Estado de 2019, o como el que pretenden abrir nuevamente unas minorías que solo conciben democracia cuando las mayorías están silenciosas y excluidas de la participación política en nuestro país, eso nunca más volverá a suceder”, dijo el mandatario en su discurso por el aniversario de Pando.

Lea también PAÍS El paro tiene fuerza en Santa Cruz y en La Paz una masiva marcha de gremiales llega al centro; hay algunos bloqueos en Cochabamba, Sucre y Potosí (VEA LOS VIDEOS) En las demás regiones existen normalidad. El Gobierno sacó a la Policía para desbloquear los puntos de protesta. En Santa Cruz y Cochabamba hubo gasificación contra manifestantes

​