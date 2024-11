Evo Morales dice que todavía es presidente del MAS y que el fallo constitucional es nulo

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) aseguró este viernes que sigue siendo el presidente del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y que el fallo constitucional que le quitó esa condición es "ilegal" y "nulo", por lo que citó a una reunión de sus seguidores para definir acciones.



En declaraciones a la emisora cocalera Kawsachun Coca, Morales dijo que el hecho de haberle retirado el liderazgo del MAS "es una prueba" de que está habilitado para ser candidato a las elecciones presidenciales de 2025.



"Si Evo estuviera inhabilitado y ahora no tiene el MAS, ¿por qué pueden seguir persiguiendo a los dirigentes, por qué las detenciones? Claro, Evo sigue habilitado, Evo sigue siendo del MAS su presidente", enfatizó.



El político convocó para el próximo 22 de noviembre una reunión de dirigentes y sectores sociales afines y mencionó que ese día "vamos a definir nuestro futuro, nuestra lucha y nuestra resistencia".



También admitió que "hay preocupación" entre sus seguidores por la sentencia constitucional que lo aparta de la dirección del MAS, por lo que instó a la "unidad" y a mantener "mucha paciencia y mucha serenidad" para definir las acciones que se asumirán.



La sentencia al expresidente, firmada el jueves por los magistrados Gonzalo Hurtado y René Espada, determinó la validez de "todos los actos de ejecución incluido el Congreso Nacional Ordinario del MAS-IPSP llevado adelante en El Alto del departamento de La Paz del 3 al 5 de mayo de 2024".



Esto supone el reconocimiento a la elección del dirigente campesino Grover García como nuevo presidente del gobernante MAS, aunque el ente electoral no lo ha ratificado.



El congreso realizado en la ciudad de El Alto por los sectores afines al presidente boliviano, Luis Arce, fue realizado después de otro que organizaron los leales a Morales en octubre de 2023 en la localidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba (centro), el bastión político y sindical del exgobernante.



En el congreso 'evista' se reeligió a Morales como líder del MAS y se le proclamó como "candidato único" para las elecciones presidenciales de 2025, aunque poco después el organismo electoral declaró improcedente esa reunión debido a que no se cumplieron algunos requisitos de la convocatoria.



A partir de entonces, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) instó a ambos bloques del oficialismo a realizar un congreso en "consenso" para que sea validado, lo que hasta ahora no ha ocurrido.



Al respecto, Morales afirmó que "la máxima instancia" para definir si se mantiene o no como líder del MAS es el TSE y recordó que el ente ya "rechazó el congreso del El Alto" que realizó el bloque afín al Gobierno de Arce.



Los magistrados que firmaron este nuevo fallo son los mismos que hace unos días emitieron una sentencia para ratificar que las autoridades electas en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial solo pueden tener dos mandatos, continuos o discontinuos, lo que afecta la intención de Morales de volver a postularse en 2025.



Morales acusó a Arce de gobernar por medio de esos dos magistrados, por lo que ahora "no necesita de ningún órgano del Estado".



Asimismo, mencionó que los fallos de los magistrados del TCP "son nulos de pleno derecho" ya que provienen de autoridades que en diciembre de 2023 prorrogaron sus funciones, algo que, según él, también invalida el dictamen que confirma la inhabilitación de su candidatura.



Las pugnas por la aspiración presidencial y el control del MAS agravaron la división en el oficialismo, que viene desde finales de 2021 tras el distanciamiento entre Arce y Morales.