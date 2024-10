Evo Morales está en la mira por estupro agravado y trata; hay otros dos implicados

Los abogados de la defensa no garantizaron la comparecencia del expresidente porque hasta ayer no habían recibido ninguna notificación formal, mientras que, a la restituida fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, le pareció “un chiste” la convocatoria y solicitó a Lanchipa que reponga al equipo de fiscales que estaba a cargo de la denuncia desde el 25 de septiembre. Gutiérrez, quien fue retirada del cargo luego de conocerse una orden de aprehensión emitida contra Morales, ayer se reincorporó en su despacho acatando una disposición judicial. Eso sí, la orden de arresto contra Evo fue anulada en Santa Cruz, pero no el proceso por trata que sigue activo.

La fiscal Gutiérrez pidió también a Lanchipa redimir las injusticias realizadas con tres fiscales que formaban parte del anterior equipo de investigación en este caso con su inmediata reincorporación. “No tuvieron absolutamente nada que ver para que sean destituidos y simplemente hicieron su trabajo. Tiene que dejar sin efecto los memorándums de despido y quiero dejar en claro que no me aferro al cargo ni me he comprado. Yo me voy a ir en cualquier momento y no será de la forma en que me sacaron”, afirmó.