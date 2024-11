Evo Morales "lucha" contra Luis Arce "atrincherado" en su bastión en el centro de Bolivia

Huelga de hambre

Morales habló con EFE en la localidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, donde desde el viernes pasado está en huelga de hambre junto a cuatro dirigentes, en el salón de un edificio donde también funciona la radio cocalera Kawsachun Coca, para exigir un diálogo con el Gobierno. El político aseguró que se "opuso permanentemente" a los bloqueos, pero que unos "6.000 dirigentes" de su sector leal decidieron en una reunión asumir esa medida. El exmandatario remarcó la necesidad de entablar un diálogo sobre la situación económica del país, resolver las diferencias internas en el MAS, y que el Gobierno dé garantías para la liberación de los detenidos durante los operativos de desbloqueo. Morales reiteró sus críticas a Arce, a quien responsabilizó de "acabar" con el "Estado Plurinacional". En el patio de la radio, están aún los dos vehículos prestados a Morales por Venezuela que fueron blanco del ataque armado que denunció el 27 de octubre. Sobre ese hecho, insistió en que fue un atentado "planificado" por Arce y dos de sus ministros, mientras que el Gobierno le acusó de evadir un control antidrogas y de disparar contra agentes policiales. "La comunidad internacional que me dé seguridad (...) si algo pasa conmigo será culpa de Lucho Arce, de la Justicia y el Gobierno", enfatizó.

Sitio con "reglas propias"

El lugar en el que se encuentra Morales está protegido por al menos tres anillos de seguridad conformados por campesinos, quienes ejercen una especie de control policial exigiendo identificaciones o autorizaciones a cualquier persona ajena que intente acercarse o pedir una reunión con el político.



En poblaciones del Trópico como Lauca Ñ, Shinaota o Villa Tunari no se ve la presencia de la Policía, mientras que los negocios locales funcionan a medias debido al poco flujo de vehículos y la escasa presencia de visitantes.



Tampoco operan las estaciones de combustible, los conductores se quejan de que el precio de la gasolina se ha incrementado a 15 bolivianos (2,1 dólares), casi cinco veces por encima del coste oficial de 3,74 bolivianos (0,5 dólares).



El analista político Paul Coca dijo a EFE que los bloqueos reflejaron que el Trópico de Cochabamba es un sitio en el que "las leyes del Estado boliviano no tienen ninguna jurisdicción" y donde se aplica un "control sindical férreo" sobre los ciudadanos que viven en esa zona.



"Es un sector altamente conflictivo y propenso al terrorismo, es un potencial escenario de guerrillas y un sector subversivo que se ha sublevado al orden constitucional", dijo por su parte a EFE el abogado constitucionalista Williams Bascopé.



A juicio de la diputada indígena del partido opositor Comunidad Ciudadana (CC) Toribia Lero, en esa zona "se está usando a la gente indígena bajo amenazas" como la aplicación de multas o la expulsión de esas tierras en caso de que no se sumen a las protestas o decisiones.