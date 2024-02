Evo Morales: “Lucho, por más que sea candidato del MAS, no va a ganar elecciones”

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, aseguró este martes que su otrora ministro de Economía y actual presidente del Estado, Luis Arce, no ganará las próximas elecciones generales de 2025 aunque vaya como candidato por ese mismo partido político, que ahora está fraccionado entre “evistas” y “arcistas”.

“Lucho garantizó hasta 2027 (recién las elecciones judiciales a los magistrados prorrogados) a cambio de la inhabilitación de Evo a la candidatura ¿Qué dijo? Si Evo no es candidato, yo soy presidente; (sin embargo) perdonen que me adelante, (pero) viendo lo que está pasando ahora, el Lucho, por más que sea candidato del MAS-IPSP, no va a ganar las elecciones”, afirmó Morales en la radio Kawsachun Coca.