Evo Morales pide juicio ordinario contra Jeanine Áñez

Escucha esta nota aquí

El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, dijo que la expresidenta Jeanine Áñez debería ser juzgada por la vía ordinaria porque no ascendió al poder de manera legal y destacó el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre este asunto.



“No corresponde un juicio de responsabilidades, corresponde juicio ordinario y hay golpistas confesos detenidos en Estados Unidos, quizá no por golpe, pero sí por robo", declaró Morales durante su programa dominical que se transmite por la radio Kawsachun Coca.

Según Morales, “muchas investigaciones internacionales respaldan que no hubo fraude y que hubo golpe de Estado” y aseguró que a Áñez “nadie la habilitó con una acreditación legítima, no hubo un gobierno de transición”.

El sábado, en una carta que envió al presiente Luis Arce, la expresidenta sostuvo que su mandato constitucional fue reconocido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y una Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional que avaló la prórroga de mandato de las autoridades electas.

Sus declaraciones:





Añez ascendió al poder tras la renuncia de Morales a la presidencia en medio de una crisis política. El expresidente anuló las elecciones de 2019 tras un informe de la OEA que señaló que hubo “manipulación dolosa” de los datos para que su candidatura gane en primera vuelta.

Pero la exmandataria afirma que es presa “de la injusticia, del odio, de la persecución política y de una ideología que suplanta los preceptos de la legalidad con la condena anticipada, característica de los regímenes totalitarios”.

En la decisión del TCP, que no menciona directamente a Áñez, señala que no existió “vacío de poder” y no se cumplió con el procedimiento para la sucesión constitucional, tras la renuncia de Evo Morales.

Sin embargo, la exjefa de Estado, ratifica que la declaración N°001/2020 emitida por el TCP, el 15 de enero de 2020, y la Ley N.° 1270 del 20 de enero de 2020 mediante la cual, la Asamblea Legislativa Plurinacional, conformada por más de dos tercios de parlamentarios del MAS, ratificó la constitucionalidad de su mandato.

Añez fue acusada de terrorismo, sedición y conspiración. Por estos cargos está presa desde marzo y no por las decisiones que asumió durante su mandato como es el caso de las masacres de Sacaba y Senkata.

El MAS congeló el tratamiento de los juicios de privilegio en la Asamblea Legislativa.