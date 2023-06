Evo Morales: “Quienes denuncian corrupción, son perseguidos; ya hablamos de terrorismo de Estado”

En su programa dominical en radio Kawsachun Coca, en contacto desde La Paz y quejándose porque el Gobierno no pone publicidad a la radio, el expresidente Evo Morales volvió a la carga y dijo que en el país ya se ejerce terrorismo de Estado, no hay lucha contra el narcotráfico ni contra la corrupción, y reiteró que hay “suicidios” y muertos “que aparecen”.

El líder del MAS insistió que su partido no es el que está gobernando. "Se ha perdido el control en la lucha contra el narcotráfico. Hay muchos negociados y duele mucho decir eso. Con la nacionalización de esa lucha, en mi Gobierno hemos demostrado. Cuando llegamos al poder nos dejaron con 30 mil hectáreas de coca. Nos fuimos con casi 21 mil. Ahora, ¿cuánto está? El trópico de Cochabamba, el año pasado, pidió más presupuesto para esa lucha. Primero, cerrar la frontera con Perú, por ahí entra el problema ilegal. Segundo, erradicación de coca en parques, en zonas ilegales", dijo.

Manifestó que en el trópico de Cochabamba "mis hermanos hacen esfuerzo por garantizar el cato de coca, no siempre se puede, no todos somos iguales. Pero en parques, en zonas ilegales sigue creciendo el cultivo y no hay erradicación".

Luego sentenció que "no son casualidad los suicidios, no los muertos que aparecen, quienes denuncian temas de corrupción son perseguidos. Ya hablamos de terrorismo de Estado. Hay una inseguridad total y da miedo. Esperamos que el gobierno pueda resolver, y parar esto. Está en manos del presidente Luis Arce, él decide. Pero cuando el 1 de mayo algunos ministros pidieron que dejen gobernar a Lucho y lo que no lo deja gobernar es la corrupción, el narcotráfico. Ese ministerio en vez de decir que dejen gobernar a Lucho, está diciendo, 'dejen robar a Lucho', no creo, pero no puedo entender".

Reiteró que le llama la atención por qué se pierden imágenes claves en los casos del supuesto suicidio del interventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, así como las imágenes del caso narcovuelo. "No puede entender por qué en el aeropuerto Viru Viru, en febrero, no hay imágenes que muestren cómo salió" una carga de droga que fue transportada por BoA hasta Madrid. “Caen los estibadores de la línea aérea, por favor, ¿quién les cree eso?”, lamentó y pidió alerta migratoria para altas autoridades del Gobierno, aunque no citó nombres.

Antes, denunció que este mes de junio el equipo del presidente planea “destrozar al Evo con demandas y montajes. El anterior domingo, cuando yo salía, la avanzada del Gobierno nos cruzó. Era antes de llegar al Hotel Cochabamba, quiero que sepan, no sé si era para amedrentarnos o para identificarnos. De esos casos puedo comentar varios, pero quiero alertar al pueblo que la gente que trabaja con el Gobierno me alerta, (me dice) que me cuide. No saben si será demanda, montaje, atentado. Los jóvenes del trópico se organizaron para darme seguridad, y me han sorprendido”.