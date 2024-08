Evo Morales se propone como 'la solución' para el país: "El Lucho sigue destrozando Bolivia"

La propuesta anunciada por Luis Arce sobre un referéndum para determinar el alcance de la reelección incomoda a Morales. Asegura no tener miedo a la consulta. Aunque ve un i ntento de "usar al pueblo para que me inhabiliten" . Y se pregunta: "¿Qué tiene que preguntar al pueblo?".

Al igual que expreso días atrás, Evo volvió a plantear que el referéndum incluya una valoración a la gestión del Ejecutivo. "Que se consulte sobre Lucho y David, no como un revocatorio, sino que la gente sepa". Para él, la respuesta es clara: "el pueblo no aprueba".

No puede usar avionetas

“Algunas exautoridades han conseguido vuelo privado. Siempre hacen eso para ayudarme con tantas horas de viaje aporque yo salí cinco de la mañana de La Paz, llegué dos de la mañana a Yacuiba, no había combustible (…) para que no haga eso, contratan avionetas. Hay avioneta pero no hay aeropuerto para Evo. Eso no es la primera vez”, asegura Morales en su programa