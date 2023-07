¿Evo Morales y Carlos Mesa deberían “jubilarse”? Galindo y Copa dicen que sí

Entonces, todo “eso queda claro. Evo Morales jubílate, caraj…; Luis Arce ándate nomás al pozo, caraj…; Carlos Mesa ya deberías haberte jubilado, hasta tus propios correligionarios te están diciendo jubílate; y la nueva camada de fascistas de Santa Cruz, como (Luis Fernando) Camacho, no tiene pisada ni en Santa Cruz y yo lo he demostrado en el corso del Carnaval, en sectores populares no tiene ningún arraigo”, afirmó la activista.