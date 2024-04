Evo Morales ya evalúa la conminatoria del TSE con análisis jurídico que avala su candidatura

Los juristas aseguraron que la “elección presidencial discontinua” no fue anulada, mientras que la sentencia 1010 del Tribunal Constitucional “no menciona” a Evo Morales.

En 2021, la Corte IDH aclaró que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano protegido por la Convención Americana. Evo Morales empleó ese argumento para postularse en 2019 por encima de la decisión ciudadana del referéndum de l 21F que rechazó que el mandatario se prorrogue en el cargo más allá de lo que establece la Constitución .

“La Corte entiende como reelección indefinida el ejercicio presidencial por más de dos gestiones consecutivas. La reelección presidencial discontinua no fue parte de la consulta” , señala parte del análisis.

Sobre la validez de la conminatoria, Jiménez dijo que el plazo es para hacer la convocatoria y no para llevar adelante el congreso. En todo caso se harán las consultas. “El TSE está forzando plazos que no están en ninguna ley, en ningún reglamento, no están en el estatuto del MAS”, manifiesta.