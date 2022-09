Evo muestra supuesto plan de las FFAA en su contra y dice que “teme” reunirse con el ministro de Gobierno

“Edmundo Novillo (ministro de Defensa) dijo que no hay plan negro, por favor, juntos nos hemos educado, no mentir, tengo una copia, acá está el plan negro, hecho en la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas , una planificación”, afirmó el dirigente cocalero.

“Sobre el tema de la corrupción, año pasado, servidores de la ABC, abogados me buscaron, me dijeron que renunciaban porque no querían ser cómplices de Henry Nina, les dije que denuncien a la Fiscalía, eso comenté al presidente y no es posible que el ministro Lima (diga) que los contactos son recién , tengo llamadas de tres departamentos, trabajadores de la ABC, hay corrupción”, acotó.

“Un ministro no puede mentir, denunciamos los audios y a partir de eso tengo mucho miedo de reunirme con el ministro de Gobierno , soy sincero, porque algunos comandantes no son investigados ni menos procesados, con semejante prueba, eso levanta muchas sospechas”, agregó Morales.

“En Caranavi me dijeron que grupos de Nina se reunieron y acordaron no participar en la concentración, diciendo que el lunes era día hábil, instruyeron que no reciban al Evo, lo peor, en Alto Beni, Nina dijo que no reciban al expresidente, que no habría obras, si lo reciben”, detalló.