Evo no se presentó porque su defensa cuestiona competencia legal del fiscal y juez de Tarija

Cox indicó que la norma prevé que se abra el caso donde vive la víctima y añadió que en este caso no existe víctima, porque C.S.V.P. no figura en la denuncia y por tanto es un proceso que la Fiscalía sigue de oficio. Apoyados en ese fallo constitucional el lunes presentaron su memorial y no hubo ningún pronunciamiento de la Fiscalía y del Juzgado Quinto, fue por esa razón que Evo Morales no se presentó a declarar, tal como había sido convocado.