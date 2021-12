Evo pide a Arce el cambio de ministros y critica que no defiendan al presidente

Escucha esta nota aquí

“Mi recomendación pública desde acá: hermano Lucho, se tiene que cambiar a ministros, cambiar es su responsabilidad. (Queremos) ministros que lo defiendan hermano Lucho. Hemos visto, hermanos y hermanas, (al presidente) Lucho solo. No hay quién lo defienda”. De esta manera, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan Evo Morales, hizo su recomendación durante el cierre de reunión de las seis federaciones de cocaleros en el trópico de Cochabamba.





Morales ratificó su posición de pedir cambios en el equipo de colaboradores del presidente Luis Arce y criticó duramente a los ministros. Les dijo que todos son “fusibles” y que están cuidando su cargo en vez de cuidar al presidente.





“No quieren defender. Algunos ministros, ¿saben que habían dicho?, ‘estoy cuidando mi imagen’. Los ministros son fusibles, el ministro tiene que dar la cara, cuidar y defender al hermano Lucho presidente. Ese es nuestro pedido al hermano Lucho; tiene que cambiar (su) gabinete (con ministros) que sean de su confianza y que defiendan a Lucho”, arengó ante el aplauso de sus bases.





El lunes 27 de diciembre, hubo una reunión en Palacio de Gobierno, cuyos resultados políticos fueron calificados como “confidenciales” por varios asistentes. Ahora, Morales reveló que en ese encuentro se habló del cambio de ministros, tema que usualmente se produce cada 22 de enero, cuando los colaboradores del Jefe de Estado, ponen a disposición sus cargos.





“Su gabinete me ha sorprendido. Algunos ministros que dicen ‘yo no soy político soy técnico’. A uno de ellos conozco, ni siquiera es técnico, grave, no puede ser pues. Es un gabinete político y mi recomendación pública desde acá hermano Lucho es que se tiene que cambiar ministros”, dijo Morales, sin hacer referencia a qué ministros se refería.





Asimismo, señaló a los ‘bloques’ que existen dentro el MAS y del Gobierno. Dijo que aquellos que impulsan sus propios bloques están desesperados de copar cargos públicos y no contribuir al proceso que lidera el MAS.





“Decidimos el lunes, no hay ningún bloque ni en Cochabamba, ni en Bolivia. Todos estamos unidos en base al instrumento político, ya es una decisión con el hermano Lucho. Por tanto, quienes están con un bloque o con otro bloque, son traidores y solo están buscando la división compañeros”, advirtió y dijo que esas personas deben ser extirpadas de su partido.

Lea también PAÍS Evo reúne a cientos en plena emergencia sanitaria, critica a un ministro de Arce y propone estatizar cooperativas de Santa Cruz (VEA EL VIDEO) Municipios suspendieron fiestas e impusieron la Ley Seca ante el acelerado incremento de contagios. Los cocaleros del Chapare protagonizan su evaluación anual y criticaron a ministros