Evo pide “políticas reales para bajar los costos de la subvención de hidrocarburos”

“ Ante la actual crisis que Bolivia está atravesando es necesario asumir medidas económicas innovadoras que no afecten el bolsillo del pueblo. Sugerimos aplicar políticas reales para bajar los costos de la subvención a los hidrocarburos, como la de ensamblar vehículos cien por ciento eléctricos, a través de un acuerdo transparente entre el Estado nacional y la participación internacional, utilizando exclusivamente el 100% del litio boliviano. Ésta y otras medidas nos ayudarán a mejorar la actual economía”, afirmó Morales mediante su cuenta en X.

No es la primera vez que Morales se refiere a esta situación en el país. De hecho, el año pasado también dijo que la subvención de hidrocarburos representa un problema cada vez más delicado para las finanzas del Estado, pero el Gobierno no ha escuchado sus propuestas para reducir dicho gasto.

Pero “esto hemos desmentido categóricamente desde el Gobierno, no existe ningún argumento y nosotros decimos que no va a existir ninguna movida en los precios de la gasolina ni del diésel, la subvención está garantizada; el presidente Luis Arce ha manifestado que esto no se toca porque (esta medida) apoya primeramente a la gente pobre”, afirmó Jiménez.