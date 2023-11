Evo pierde fuerza en el Legislativo y tropieza en su carrera para volver al poder

Esta decisión unánime estableció que el propio Evo Morales no acreditó el requisito de 10 años de militancia en el partido, por lo que no podría asumir la presidencia del partido. El TSE amplió en 180 días la posibilidad de que las organizaciones políticas puedan renovar directivas en aquellos casos en los que no se hubiera cumplido el requisito. Este caso también aplicará para el partido que actualmente gobierna el país.