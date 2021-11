Evo plantea "revisar la ley 1386 por si se cometieron errores" y anuncia marcha a La Paz en defensa de Arce

Escucha esta nota aquí

El expresidente Evo Morales recomendó la mañana de este viernes que el diálogo que existirá el sábado entre el Gobierno nacional y la dirigencia de los gremiales, sea para consensuar y no solo socializar la Ley 1386, de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Tras anunciar una marcha desde Caracollo (Oruro) hacia La Paz, a partir del 23 de noviembre, el jefe del MAS reveló que habló ayer en el Trópico de Cochabamba con el presidente Luis Arce, quien le aseguró que la normativa cuestionada no afectará los intereses de la población más humilde.

“A esta altura, el diálogo no debe ser solo para socializar sino para consensuar, puede haber errores, si se demuestra que están equivocados, mejorar. Que yo sepa, las normas, como ha dicho nuestro hermano presidente, no es para afectar a la gente humilde”, expresó el líder del MAS.

Morales ratificó que el paro multisectorial no es por la Ley sino que esconde un tema político. “Ellos quieren negociar que haya impunidad, esta movilización es por la impunidad, y si no hay diálogo, quieren liberar a alguna gente detenida. Lamentablemente los peces gordos del golpe de Estado, felices campeando, y por eso el pueblo pide justicia”, remarcó.

El dirigente cocalero ratificó que las organizaciones sociales defenderán el Gobierno de Arce e insistió que las normas no pueden afectar la economía informal, debido a que gran parte de la población se dedica al comercio en las calles.

“Una cosa es la gente que se lleva la plata a paraísos fiscales, eso que se debata, pero las normas no pueden afectar a la economía informal, otra cosa es la economía ilegal. Yo estoy sembrando arroz, cómo puedo vender, convocando, pero no hay posibilidad de facturar, vender mi pescado, ahí hay oportunidad de facturar. Hay compañeros que venden refrescos en el día y por la noche manejan taxi, sacrificados, y mejoran su economía. Estas normas no pueden afectar eso, no van a afectar eso. Ayer hablamos con Lucho y él nunca pensaría en afectar de esa manera”, complementó.