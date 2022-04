Evo pone en duda su presencia en reunión con el Pacto de Unidad: “No he recibido una invitación oficial”

Escucha esta nota aquí

El líder del MAS, Evo Morales Ayma, puso en duda su participación en el encuentro convocado para este lunes por el Pacto de Unidad en el que participarán el actual presidente Luis Arce Catocora, el vicepresidente David Choquehuanca y los sectores que conforman estar organización política. El ex Jefe de Estado reveló que no recibió ninguna invitación oficial, pero que celebra esta convocatoria, aunque aclaró que no entrará “en el juego de la derecha” que, para él, busca dividir al Movimiento Al Socialismo (MAS).



El sábado, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, confirmó a la agencia Fides que Morales participaría en este encuentro convocado por la organización política que respalda la gestión del partido del Gobierno. Esta reunión fue planteada para analizar las voces en el interior del partido oficialista que cuestionan la dirección de Morales, que ocupa la presidencia de la tienda política desde hace varios años.

Con estos antecedentes, en su programa 'Evo es pueblo líder de los humildes' la exautoridad fue consultada si asistiría a este encuentro. “Mira, primero no he recibido una invitación oficial del pacto de unidad. Pero no tiene ningún sentido, la prensa dice que va haber careo, debate. No tengo ningún problema con el hermano presidente Lucho (Luis Arce)”, respondió.

Luego acusó a la prensa y “a la derecha” de querer mostrar un distanciamiento con el presidente que, según él, no existe. Pero admitió que tienen una cita pendiente con la máxima autoridad del país.

“Hemos estado en el último acto público, con motivo del aniversario del MAS -IPSP. Tenemos una cita pendiente todavía; tiene que haber diálogo, por su puesto él es el presidente, él decide. Así como los movimientos sociales, personas como Evo podemos sugerir, pero él manda, él decide, respetamos eso. Y tenemos que ayudar y defender, es una verdad eso”, dijo.

Luego agregó que saludaba la convocatoria del Pacto de Unidad, “pero no vamos a entrar en el juego de la derecha, la prensa nos quiere divididos, enfrentados, pero no hay división en el MAS, ustedes son testigos”, cerró.

Pese a los expuesto por Morales, desde que hace varios meses un grupo de partidarios del MAS exige la renovación de los cuadros del partido y han puesto en duda la capacidad y liderazgo de Morales. Sin embargo, para otro sector de la organización política, Evo Morales es un líder inamovible por lo que rechazan cualquier intento de renovación en la directiva.

Lea también PAÍS Pacto de Unidad llama a Lucho, David y Evo a una reunión para limar asperezas La reunión será el próximo lunes, a puertas cerradas y con autocrítica para dirigentes y autoridades