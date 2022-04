Evo presenta audio para denunciar supuesto “encubrimiento” al narcotráfico; la Fuerza Antidrogas dice que parece montaje

Escucha esta nota aquí

El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó este lunes un audio de supuesto “encubrimiento” al narcotráfico por parte de jefes policiales. La Fuerza Antidrogas considera que parece un “montaje” con el afán de desprestigiarlos.

La exautoridad nacional, en conferencia de prensa, reprodujo la grabación, en la que se escucha a un capitán conversando con otro uniformado, quien sostiene que la instrucción de un coronel es que “salgan” de la zona, “sin tocar nada”.

“Quiero pedir que haya una profunda investigación, de dónde viene, cómo viene la protección al narcotráfico en Valle Sacta (Trópico de Cochabamba). Si es así, de algunos comandantes policiales de lucha contra el narcotráfico, entonces, estamos mal en la lucha contra el narcotráfico”, afirmó el dirigente cocalero.

La respuesta fue casi inmediata. El titular de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), José María Velasco, anticipó investigaciones, aunque dijo que, según su experiencia policial, parece que el audio fue alterado.





“La Felcn, bajo mi dirección, no permitirá ningún acto de corrupción. Ya hemos instruido, en una primera instancia, la investigación para ver si el audio es verídico e identificar a las personas. Al parecer, sería un montaje con el afán de desprestigiar a esta institución”, dijo el uniformado

El supuesto operativo se habría registrado el 25 de marzo y el director de la Fuerza Antidrogas dice que se están recabando informes, aunque advirtió que “se tienen otros intereses de por medio”, con la denuncia de Morales.

“Hay que hacer una profunda investigación a los operadores de la lucha contra el narcotráfico, no sé si es intencional para implicar al trópico. Gravísimo lo que me informaron. Algunos operadores, será el director, será el comandante, alguien será de la lucha contra el narcotráfico, eran operadores del Gobierno de facto, no identifico, no conozco”, reprochó Evo.



