Evo recuerda que Arce era responsable de la bóveda del BCB: "Quisiera que Lucho diga cuánta plata se llevó Goni cuando estaba escapando"

“El gobierno de Lucho ya no es gobierno del MAS -IPSP”, manifestó Evo Morales, líder de ese partido político, este viernes desde Oruro. Allí ofreció una conferencia de prensa para responder a las alusiones que, el presidente, Luis Arce, realizó el jueves, cuando señaló que Evo era el principal opositor de su gestión.

“La nacionalización viene de los movimientos sociales. Él dijo que el movimiento económico viene de la universidad. Respetamos (…) pero la parte política viene de tanta marcha, bloqueo de caminos de los 20 años por la nacionalización. No puedo creer que Lucho Arce desconozca la lucha del pueblo alteño por el gas, la última batalla”, expresó afectado.

Pero no se quedó ahí. Morales cuestionó la economía del país .

“Dice que la economía está bien. ¿Por qué no hay combustible? ¿Por qué no hay dólares? ¿Por qué no hay movimiento económico? Nos echa la culpa”, reclamó.