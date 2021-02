Evo reitera que mintió, que fue a Cuba para planificar cómo volver al Gobierno y que Maduro le envió médicos

Escucha esta nota aquí

Tal como lo hizo en el Trópico de Cochabamba, a mediados de noviembre, cuando retornó al país, Evo Morales afirmó nuevamente, en las últimas horas, que el viaje que realizó a Cuba en 2019, tras renunciar a la Presidencia y salir del país, para asilarse en México, no fue por motivos de salud sino para planificar cómo volver al Gobierno.

En una entrevista con Efe, difundida por Opinión y Página Siete, el exmandatario reiteró que “cuando yo fui a Cuba no fue por temas de salud, fue una reunión de planificación con Cuba y Venezuela, una reunión de alto nivel a ver cómo retomábamos la democracia”.

Algo similar ya dijo en la masiva concentración de bienvenida en Chimoré, tras retornar a Bolivia, cuando confesó que coordinó estrategias con Raúl Castro, quien le asesoró no ingresar a territorio nacional sino hasta que el MAS retome el poder.

“Cuantas reuniones, la derecha no sabe nada, reuniones reservadas, planificando. Ahí el comandante Raúl, ahí le dije que volvería a Bolivia, aunque a la cárcel y que desde ahí voy a apoyar en la campaña, entonces él me dice que antes, cuando era dirigente, era diferente ir a la cárcel, ahora, de presidente ir a la cárcel sería distinto, ''te van a cortar los contactos, te van a envenenar, o prepararán una revuelta y te van a matar', entonces decidí quedarme”, señaló en ese entonces.

Evo, tras salir de Bolivia, el 11 de noviembre de 2019, fue dos veces a Cuba, en diciembre de ese año y febrero de esta gestión. Asimismo, se trasladó a Venezuela pocos días antes de consumar su regreso a suelo nacional.

Médicos cubanos y venezolanos

Además, en la reciente entrevista, también contó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le envió médicos de su país y cubanos, y hasta medicamentos, para tratarlo cuando padeció de Covid-19, y estuvo internado en una clínica privada de Cochabamba.

"En la noche me llamó Maduro, me preguntó cuánto de saturación (tenía), le informé. (Me dijo) 'te mando médicos'. A las 7 de la mañana del martes ya estaban los médicos cubanos y venezolanos", recordó.

Finalmente, se mostró autocrítico por el uso del barbijo, admitiendo que fue una “debilidad, un error”, no haberlo usado con mayor frecuencia, sobre todo en las concentraciones a las que acudía.

Morales recibió “antibióticos fuertes” para vencer el coronavirus y también fue diagnosticado con neumonía, que, al parecer, ya contrajo durante su estadía en Argentina. Asimismo, explicó que los médicos le dijeron que, si tardaba más en acudir al centro médico, hubiera sido “fatal”.