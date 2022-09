Evo responsabiliza al Gabinete político de Arce por lo que le pueda pasar; denuncia que quieren sembrarle nexos con el narcotráfico

“Me están buscando, me quieren sembrar algo. Coronel Camacho, que era edecán de (Edmundo) Novillo, cuando era gobernador (de Cochabamba), viene permanentemente al Trópico a hacer inteligencia o montaje, denuncio eso anticipadamente. Si pasa con Evo, si pasa con algún dirigente, gente que no entra en prebenda, ni el chantaje de algunos ministros, si les pasa algo, será responsabilidad del Gabinete político, no del presidente, no creo que el presidente esté metido en eso, conozco a Lucho (Arce), no creo que esté con esta guerra sucia, va a ser responsabilidad, porque mandan, hay operadores del plan negro”, insistió el exmandatario.