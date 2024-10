Evo revela que se reunió en privado con organismos internacionales y adelanta que necesita $us. 1.000 millones si gana las elecciones

El ex presidente del Estado, Evo Morales , reveló este domingo que algunos organismos internacionales lo buscaron para mantener una reunión reservada y durante ese encuentro se refirieron a la economía del país y la situación que atraviesan, principalmente las áreas rurales.

Durante una extensa entrevista dominical en el programa Kawsachun Coca, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) expresó que en esa reunión privada con los organismos internacionales, aunque no mencionó cuáles, como “hermano mayor del campo”, no quisiera que el área rural aún no tenga acceso a agua potable y luz.