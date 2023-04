Evo revela que superó un problema “serio” de salud y que ninguna autoridad del gobierno de Arce lo llamó

“Sinceramente tuve un problema de salud, tuve una infección urinaria. Es problema serio, pero ya está todo controlado. Me siento muy bien”, afirmó el jefe del MAS en su programa dominical que se emite a través de la radio cocalera Kawsachun Coca.

“Algunos diputados y senadores me visitaron, pero del Gobierno ningún ministro o viceministro. Nadie llamó y no hubo mensajes. Entiendo perfectamente y no estamos reclamando”, anotó.