Evo saca de sus casillas a diputada arcista que lo califica de “tóxico” y “cobarde”

Pero Choque no solo se refirió en una ocasión. En tres oportunidades lanzó diatribas contra el exmandatario. “Evo Morales no quiere que se lo olvide, es como esos ex (pareja) que manda rosas y mariachis para que no lo olviden, es peor que un tóxico. Él sabe que el pueblo lo va a olvidar en el momento que él deje de estar en los medios de comunicación y nos haga perder el tiempo hablando de él”, protestó.