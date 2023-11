Evo se enfrenta a Arce y Choquehuanca por sus “discursos de odio y desprecio”

“Escuché tanto del presidente (Arce) y del vicepresidente (Choquehuanca) discursos de odio y desprecio. Nos dicen (que) son académicos, no es la primera vez. Me acuerdo que eso dijo Goni (Gonzalo Sánchez de Lozada) ‘yo soy profesional’. Fue un discurso que no informa de los resultados de los tres años (de Gobierno), para mí es como si estarían en campaña, (solo) ofrecimientos, sin resultados. En campaña se ofrece, pero en Gobierno se informa resultados y se muestra las debilidades que tiene. (Arce) no dijo cuándo habrá dólar; no hay plata, no dijo cuándo habrá plata para diésel y combustibles. Hay empresas (petroleras) que están procesando al Gobierno porque no pagaron”, cuestionó Morales en su programa dominical en radio Kawsachun Coca.