Evo se excusa de hablar de la Gestora y pasa responsabilidad a Arce; reta a Mesa a iniciarle demandas

Aunque arguyó que ese era un asunto económico, sobre las otras nacionalizaciones no dudó en dar datos y mejoras de la economía con la nacionalización de empresas de telecomunicaciones, hidrocarburíferas y otras.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) obliga a Bolivia pagar una indemnización de $us 105 millones a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

El líder del MAS no dudó en responder y desafió a Carlos Mesa, jefe de Comunidad Ciudadana, a demandarlo por la nacionalización. Aseguró que se defenderá con la verdad.

“De todos los presidentes el único que no me procesó fue (Eduardo) Rodríguez Veltzé. Con Áñez tuve 29 procesos y les gané, ahora me amenaza Carlos Mesa. Por favor, estoy esperando, que diga de frente, estoy esperando cuál es su proceso, que diga en qué consiste. Quiero saber”, desafió durante su programa dominical en radio Kawsachun Coca.