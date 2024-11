Evo se muestra al lado de Andrónico para pedir unidad al MAS en torno a su liderazgo

Morales le hizo notar que llegaba tarde y que hace una semana no pudo estar en el programa. La palabra que más se escuchó en dos horas de programa fue “unidad” del MAS.

Los dirigentes pidieron unidad en torno a Evo Morales a los masistas y el máximo dirigente de los cocaleros y expresidente dejó claro en dos ocasiones que no está derrotado. “Piensan que estoy arrinconado. Un abogado me dice que me están haciendo crecer con lo que hacen aparecer. En mi experiencia, el víctima siempre gana. Nosotros somos víctimas” y después cerró remarcando: “No estamos muertos, seguimos vivos con más fuerza”.