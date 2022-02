Evo se queja a Arce por un viceministro que “gestionó” su inhabilitación como candidato

Escucha esta nota aquí

Evo Morales se quejó en público a Luis Arce por un viceministro que “gestionó” su inhabilitación como candidato. El hecho se registró el jueves, durante un acto con cocaleros en el Trópico de Cochabamba.

“Hermano Lucho, tengo que quejarme públicamente, no es posible que un Viceministro de Justicia se sume a la demanda de (Arturo) Murillo y (Óscar) Ortiz, no puedo entender. Ese viceministro había gestionado para inhabilitarme como candidato a senador, ese viceministro liberó el 29 de noviembre a la gente que estaba detenido y nos hizo tanto daño. No pueden entender, tiene que haber justicia, hermano Lucho”, señaló el jefe del MAS.

La exautoridad y el mandatario coincidieron en el aniversario de la Coordinadora de las seis Federaciones, en la localidad Lauca Ñ, junto con otras autoridades nacionales del Ejecutivo y el Legislativo.

En respuesta a la protesta de Morales, el jefe de Estado se mostró extrañado. “Aquí estamos conversando con el hermano Evo para que nos dé una lista exacta de quiénes son los que están porque el informe que nosotros tenemos en el Gobierno es que no existe ya hermanos y hermanas en esos problemas, pero si hay alguien más, puede ser, aquí estamos, hermanos, porque ustedes nos han elegido”, afirmó.

Palabras de Morales:





El viceministro al que el dirigente cocalero se refiere es César Siles, titular de Justicia y Derechos Fundamentales, que asumió su cargo en noviembre de 2020, al ser posesionado por el titular de esa cartera de Estado, Iván Lima.

“No es posible que algunas de nuestras autoridades desconozcan los 14 años de gestión, desconocer los 14 años de gestión es desconocer la nacionalización, desconocer el Estado plurinacional”, también reprochó Evo.

El expresidente quedó inhabilitado como candidato a primer senador del MAS por Cochabamba en febrero de 2020, debido a que incumplió el requisito de residencia permanente de dos años en el lugar donde postulaba.