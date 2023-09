Evo se queja porque pierde privilegios y acusa a Arce de presionar al TCP para que lo inhabiliten

“Que sepa la población Boliviana. El jueves al llegar al aeropuerto de Tarija para quedarme tres días con maletas y mochilas, pedimos al personal que nos preste su carrito para llevar el equipaje . Nos negaron por instrucción de arriba. No sé si es discriminación, marginación, odio no entiendo”, aseguró.

Le informaron también que cuando visitó esa misma ciudad el presidente del Senado, Adónico Rodríguez, “el tercer hombre del Estado. En el aeropuerto, le prohibieron que utilice la Sala VIP. ¿Qué está pasando, por qué no se merece estar así?, él es humilde, no se hace problema, pero otra vez por instrucción de arriba le impiden algo que le corresponde”.

Recordó también que durante la campaña del MAS para las elecciones de 2002-2005, “ todavía podíamos alquilar avión de la Fuerza Aérea para viajar . Pagábamos y podíamos fletar, prestaban servicios, se financiaban así. Eso en tiempos neoliberales. Ahora, con nuestro Gobierno, se prohibió que nos puedan alquilar avión de la FAB , la semana pasada mi gente quería contratar una aeronave y los comandantes señalaron que estaban de acuerdo, pero el Ministro de Defensa no quiere. Alguien le habló a él y le respondió que estaban en mantenimiento: mentira. Evo está viviendo como en tiempos neoliberales supuestamente con un gobierno de la revolución democrática y cultural”.

Para boicotear su agenda en Tarija, el Gobierno, según él, convocó a los dirigentes y las autoridades municipales para que no lo reciban, “pero la gente nos recibió de todas formas. Quiero que sepan que el Evo va a llegar a los lugares sin dirigentes ni alcaldes ”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, en contacto con este medio la semana pasada, explicó que en este momento está vigente la sentencia constitucional 084/2027, que “determinó la reelección indefinida de cualquier presidente q ue quisiera repostularse, independientemente de que sea Evo Morales. El fallo determina que no se podía restringir el derecho humano de ser candidato a la presidencia en el país”.

Contrariamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva, en agosto de 2020, para señalar que la reelección indefinida no es un derecho humano, como interpretó el Tribunal Constitucional de Bolivia sobre la base de la Carta Democrática de San José de Costa Rica.

En ese sentido, el ministro Lima explicó que hay acciones pendientes respecto a la reelección indefinida . “Hay acciones populares planteadas por líderes cívicos de Santa Cruz y solicitudes de diferentes instancias jurídicas del país que pidieron al TCP que se pronuncie sobre este tema. Nosotros no podemos determinar cuándo lo haga, tiene una ley que regula su trabajo , pero debería ser antes del 31 de diciembre porque esa fecha concluye el mandato de los actuales magistrados”.

La polémica se desata en la frase “de manera continua”, ¿será un vacío en la CPE? ¿Un expresidente se puede volver a postular luego de uno o más períodos que dejó el mandato? El ministro sostuvo que “el TCP debe interpretar eso. Cuando dice por una sola vez implica el modelo de México o EEUU, que sólo pueden reelegirse una vez, como (Barack) Obama, por ejemplo. No hay posibilidad de una segunda, tercera, cuarta, es una sola vez y de manera continua. No hay una interpretación definida en la CPE, así que el TCP debe definirlo”.

Con esta fórmula, Morales no podría repostularse. Por eso en su programa de hoy en Kawsachun Coca, respondió que “sorpresivamente sale con esto y es una abierta presión para inhabilitarme a la candidatura. Hace dos años el mismo Lima decía que no había problema con mi reelección y ahora fuerza al TCP a señalar si es que Evo va o no va. Habla igual que Tuto Quiroga, que los constitucionalistas de la derecha. Quieren inhabilitarme de cualquier forma. Por eso es que la movilización ciudadana los hará retroceder. Sabemos (que) hay una instrucción precisa del presidente Luis Arce para lograr este objetivo”.