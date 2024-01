Evo tomó contacto con Zaffaroni en su lucha por lograr su sexta candidatura

Asesorado por experto

Ayer, Evo Morales, en su programa radial en Kawsachun Coca, admitió que Zaffaroni le asesora en este caso y le agradeció por su cooperación. “En la parte resolutiva no habla de inhabilitación. Solo hay un comentario en la parte considerativa”, dijo Morales.



El TCP anuló la reelección presidencial indefinida en Bolivia, lo que supone la inhabilitación de Evo Morales para las elecciones de 2025. Fue la Sentencia Constitucional 1010/2023, aprobada el 29 de diciembre, la que apunta a que la reelección presidencial indefinida no existe y “no es un derecho humano”.



Para Evo Morales esa sentencia no lo inhabilita como candidato presidencial. Ayer dijo que está asesorado en este caso por Zaffaroni, quien, junto al abogado Raúl Ferreyra, en una opinión publicada en el diario argentino Página 12 consideró que Morales puede ser candidato presidencial y culpó a los medios de comunicación de haber interpretado “mal” la sentencia del TCP.



“Es claro que la sentencia no resolvió si Evo podrá o no ser candidato, porque se trata solo de un comentario al margen de lo que decidió y debía decidir: en el mejor de los casos es un ‘obiter dictum’, aunque en este supuesto sea un ‘dictum’ sin ‘obiter’. Más aún: en el supuesto en que en el futuro se plantease ante ese alto tribunal la cuestión de la reelección, esos jueces deberían apartarse porque ya han emitido opinión, no al resolver un caso análogo, sino espontánea y gratuitamente, de puros comedidos y apresurados”, interpretó Zaffaroni.



Ayer, el ministro de Justicia, Iván Lima, también sentenció la situación de Evo Morales. “Nuestra Constitución ha hablado, es la última palabra. Esas sentencias están en la cumbre de la pirámide jurídica, por lo tanto, Evo Morales no puede ir a la reelección”, dijo la autoridad en referencia a la inhabilitación del expresidente, quien desde 2002 es candidato presidencial con una pausa en las elecciones de 2020, ya que salió del país luego de renunciar por la crisis política y social de 2019.



En entrevista con El Deber Radio, Lima consideró que las movilizaciones de seguidores de Morales en puertas del TCP solo buscan la reelección del líder cocalero. “Lo que necesita Evo Morales es un nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional para habilitar su reelección”, sentenció.



Romero ve que una banda narco se rearticuló



Siete diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) hicieron una Petición de Informe Escrito (PIE) al director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), Luis Roberto Flores Orellana. En varias de las 22 preguntas aluden al problema de exportación de madera y sustancias controladas.



En 2023, los hallazgos de cocaína en madera fueron noticia por lo menos media docena de veces, sumando aproximadamente tres toneladas de droga decomisada, lo mismo que fue decomisado en los 12 años anteriores, bajo la misma forma de operar.



En entrevista con EL DEBER, el exministro de Gobierno Carlos Romero habló del incremento de esta modalidad, como la posible rearticulación de una banda que había sido llevada a la cárcel anteriormente.



La exautoridad indicó que hay gente de los ámbitos político y empresarial dentro de esta forma de operar del narcotráfico, y apuntó a que gran parte del material donde se camufla la droga sale de la Chiquitania. Además, cree inconcebible que, hasta ahora, no se hubiera encontrado el origen del problema. Para Romero, basta con seguir el origen de la madera.



