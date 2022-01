Evo usa una foto de 2018 para intentar relacionar a EEUU con los hechos de 2019

El líder del MAS, Evo Morales, utilizó una imagen de 2018 para atacar a un exviceministro del Gobierno de Jeanine Áñez e intentar ligar a Estados Unidos (EEUU) en los hechos de 2019. Utilizó su cuenta en Twitter para postear la fotografía con la información equivocada.

“Exigimos a la embajada de EEUU confirmar o negar que la foto en la que se observa al exencargado de Negocios, Bruce Williamson y al exviceministro de Gestión Comunicacional del gobierno de facto, Marco Aurelio Julio, fue tomada en la autoproclamación de Áñez en el Legislativo”, solicitó el jefe del MAS.

La fotografía muestra al diplomático al interior del antiguo hemiciclo del Senado; mucho más atrás, la exautoridad de la administración transitoria, que ahora trabaja con la bancada de oposición de ‘Creemos’ al interior de la Asamblea Legislativa.

En su denuncia, el dirigente cocalero sostiene que “nuevas pruebas y evidencias ratifican la participación de EEUU en el golpe de Estado que causó 38 muertes de hermanos indígenas, persecuciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales”, recalcando que “el pueblo boliviano nunca claudicará en su demanda de Memoria, Verdad y Justicia”.

Mensajes de Morales:

Sin embargo, la respuesta no se dejó esperar. Mediante sus redes sociales, Marco Julio aclaró que la foto corresponde a 2018, cuando la Cámara Alta aprobó la Ley N.° 397 que modifica artículos del Código Niña, Niño y Adolescente.

“Sr. Expresidente @evoespueblo, aclararle que esa foto es de 13 dic 2018, cuando el Senado aprobó modificaciones al Código Niño, Niña... y me encuentro tres filas detrás del ex encargado de Negocios EE.UU, @BruceWillianson, a quien nunca conocí personalmente”, manifestó.

Respuesta del exviceministro:

