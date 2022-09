Evo usa vehículo oficial y revela que alcaldes pagan su gasolina

Morales no se pronunció al respecto, pero mencionó que, a diferencia de los dirigentes que forman parte de la Central Obrera Boliviana (COB), declarados en comisión y que reciben sus sueldos sin trabajar, los representantes de los Interculturales, Colonizadores o de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) deben costear sus gastos con aportes de sus bases.

“A veces cuando uno es dirigente, la familia protesta, la guagua (hijo) protesta, sin sueldo, caminar, caminar por acá, el movimiento campesino, sean colonizadores, interculturales o la única, no conocen un salario, mientras que los obreros están declarados en comisión, ganan sueldo sin trabajar, su derecho, está respetado ese derecho , feliz caminan, pues, nosotros no”, afirmó el expresidente.

“Si hay aporte sindical, cómo organizar, cómo será aquí, en el Trópico de Cochabamba, cuando yo visito, viajo, por lo menos mi alcalde, con sus aportes, me cargan mi combustible, ya, menos gasto para el dirigente, sabe que no somos asalariados, hay tantas formas de cómo organizarnos, no podemos depender ni de ONG’s ni fundaciones sino depender de nuestras bases”, acotó.