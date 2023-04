Evo ve “manipulación” en la justicia y admite que habla en reserva con magistrados

“De que hay una total manipulación, ahí comparto . Miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, algunos reservadamente me visitan, algunos me llaman mediante otros teléfonos para pasarme información. ‘Así nos están instruyendo, esto nos han instruido’, (dicen). Por ejemplo: ‘cerrar los procesos de Manfred, nos han instruido’, (explican). Es grave la manipulación. ‘Evo estamos contigo’ , me dicen igual, otra vez chantaje”, afirmó Morales en su programa dominical emitido por la radio cocalera Kwasachun Coca.

“Es una visita que no va a resolver el tema de los derechos humanos. Serán sus procedimientos, pero a mí me causa risa . Dice que se está bajando la extrema pobreza. Eso el tiempo los demostrará”, apuntó Morales y se declaró “sorprendido” por la mención que hizo la CIDH respecto a los indicadores económicos.

“Y yo les decía: ‘No quiero que a mí me defiendan, si he cometido errores y delitos, procésenme’. Me procesarán por culpa de mis abogados”, apuntó el exmandatario y dijo que existe “un conflicto pendiente en la justicia boliviana” que no será resuelto por la CIDH, sino a través de un debate.