Evo ve protección judicial a Henry Nina y el TSJ no responde

El expresidente Evo Morales denunció que hay una orden desde el Gobierno para que la justicia proteja y no procese al presidente de la ABC, Henry Nina, por un caso de corrupción. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dijo que es un comentario “político” y optó por no responder.

El expresidente Morales denunció que la justicia boliviana recibió instrucciones de no molestar al exdirigente de los interculturales Henry Nina. “De Sucre, seguramente otra vez van a pinchar teléfonos, van a intervenir sus computadoras. Desde Sucre, comunicación, instrucción de arriba: no lo molesten a Henry Nina, recibieron los miembros de la justicia boliviana. Hace poco me informaron”, manifestó.