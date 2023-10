Evo vuelve a atacar a Marcelo, el hijo del presidente Luis Arce, con otros dos audios

El expresidente Evo Morales presentó este domingo, 15 de octubre, dos audios, denominados 3 y 4, en los que involucra a Marcelo, el hijo del presidente Luis Arce Catacora, en dos hechos irregulares. En uno de los audios, según Morales, Marcelo Arce negoció, durante la campaña, la explotación del litio con transnacionales vinculadas a Elon Musk, que supuestamente “justificaron el golpe de Estado”. Mientras que en el otro audio advierte que el mandatario Arce entregó a su hijo la negociación de un “pacto por la democracia” con Carlos Mesa.

Lamentó que “algunos ministros nos acusen de mentir. Evo no miente. Mis padres me han enseñado a no robar, no mentir y no ser flojo. Que el pueblo boliviano sepa cómo durante la campaña y antes de ser posesionado, el hijo del hermano presidente Lucho Arce, Marcelo Arce Mosqueira, ya estaba negociando la explotación del litio con representantes de transnacionales, como Appian Capital Advisory y ejecutivos vinculados incluso con Elon Musk, que justificó el golpe de Estado", escribió en la red X (ex Twitter).

El exmandatario acotó: “Dicen que no hay que meter a la familia en política, más bien deberían cuidar de que la familia no se meta con el patrimonio del pueblo boliviano, en una cuestión de Estado. El litio es patrimonio del pueblo boliviano, del pueblo potosino”.

En el denominado audio 3, se escucha supuestamente a Marcelo Arce Mosqueira decir: “Yo quisiera compartir con él, para que tenga mucho más interés en Bolivia, y eso puede ser mejor para la posición en Advisory, etc. Lo que yo creo que puedes poner es que podemos ser un suministro confiable, extenso por las reservas que tenemos, con tecnologías como la suya, que no es la única, hay un montón de tecnologías que están apareciendo en Francia, Finlandia, etc. Entonces no creo que ahorita en este momento nos podamos casar con alguien, pero definitivamente la tecnología de él, por las condiciones de nuestros proyectos, es una de las mejores".





Lamento mucho que algunos ministros nos acusan de mentir. Evo no miente. Mis padres me han enseñado a no robar, no mentir y no ser flojo. 

Que el pueblo boliviano sepa cómo durante la campaña y antes de ser posesionado, el hijo del hermano presidente Lucho Arce, Marcelo Arce…







Sobre el denominado "audio 4", Evo Morales señaló que “las pruebas demuestran incluso que el hermano presidente Lucho Arce encargó a su hijo un pacto por la democracia con Carlos Mesa. Entonces, el cabildo del 17 de octubre también será para mantener la impunidad de Mesa, cómplice de Sánchez de Lozada, que masacró a más de 70 hermanas y hermanos alteños en la Guerra del Gas. (Luis Fernando) Camacho hizo un cabildo el 2021 para acortar el mandato del hermano Lucho Arce. Nosotros defendimos al gobierno con la Marcha por la Patria, pese a la negativa de Huarachi. Ahora el gobierno hace un cabildo para defenestrar al X Congreso del MAS-IPSP. Ojalá que en vez de atacar al MAS-IPSP, este cabildo de la derecha sirva para que el hermano Lucho Arce informe quién ordenó sacar bolsas con 99 millones de dólares de las bóvedas del Banco Central de Bolivia cuando era gerente de operaciones internacionales".

En el audio presentado por Evo se escucha a una persona que supuestamente es el hijo del presidente Luis Arce, que señala lo siguiente: “Otro punto, con el tema de… le mencioné el tema de la charla con Mesa para el pacto por la democracia, ¿no? Lo va a considerar, me dijo, es una buena idea. Y hablamos del otro tema hermano, ‘positivo, me dijo’, entonces le metemos”.





Las pruebas demuestran incluso que el presidente Lucho Arce encargó a su hijo un pacto por la democracia con Carlos Mesa. Entonces, el cabildo del 17 de octubre también será para mantener la impunidad de Mesa, cómplice de Sánchez de Lozada que masacró a más de 70 hermanas y…















