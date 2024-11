Evo y Arce dominan las conversaciones en redes; ese y otros datos en el estudio de Morris & Co.

Hay una forma de medir la percepción ciudadana. Ya no es solo el cuestionario de una encuesta a una muestra representativa de personas. Ahora es posible escuchar las conversaciones en las redes sociales: Facebook, TikTok, X, WhatsApp, etc. Es ahí donde se descargan las alegrías y las broncas. La empresa Morris $ Co. de la mano de su especialista Amples Regiani hizo un estudio en Bolivia y revela los temas que más le inquietan al ciudadano, así como por quién se inclina como intención de voto en este momento.