Evo y el MAS denuncian manipulación en el TCP para detener el congreso en Lauca Ñ

La tarde del jueves, la dirigente cruceña Felipa Montenegro, informó que había presentado una acción de amparo constitucional contra el Congreso porque el mismo no fue concertado con las organizaciones, tal como manda el estatuto masista y por tanto, pidió suspender ese evento.

La dirigente cruceña que presentó su demanda repitió que no se respetó el estatuto y que el congreso fue convocado sin consenso, sin explicar qué parte o qué artículo del estatuto masista fue violentado.

Asimismo, Jiménez dijo que el TCP no puede admitir una acción judicial de esta naturaleza porque no se agotaron las instancias internas, ya que el recurso extraordinario de revisión está en manos de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que el mismo debe ser resuelto hasta el martes, por tanto, el TCP no tendría competencia para admitir esta acción.