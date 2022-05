Evo y Loza niegan la existencia de 'México Chico' y piden respeto para el trópico cochabambino

Escucha esta nota aquí

El líder del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales y el senador masista Leonardo Loza, aseguran que 'México chico' no existe en Bolivia, menos en la zona del trópico cochabambino, tal y como aseguró el investigador chileno, Hugo Bustos. Es más, exigen respeto para esta región del país.

"Desmentimos la falsedad de la supuesta existencia de un "México chico" en el Trópico de Cochabamba. En 2011, agentes chilenos y la DEA trataron de involucrar a la dirigencia cocalera en una investigación. Ahora un excarabinero acusado de robo en su país trata de hacer lo mismo", posteó este domingo Morales en su cuenta de Twitter.

En otro tuit, Morales también dijo que la "Policía boliviana debería investigar a fondo el tema y evitar este y otros casos de corrupción que involucran a malos policías, a fin de preservar la dignidad y soberanía de la institución del orden. Es inadmisible que agentes foráneos con procesos por robo en su país denigren al trópico".´

Días atrás, el senador Loza dijo que “no existe (la comunidad México Chico), ni en el Trópico de Cochabamba o en cualquier región del país, quien sea, chileno o no, boliviano o no, libremente puede ingresar, así que, yo lamento que algunos falsos, mentirosos (extranjeros) vengan a hablarnos de un México chico”.

“México chico” sería el nombre de una población al interior del Chapare en Cochabamba, donde llegan los vehículos robados en Chile, según el investigador del vecino país, Hugo Bustos. “Esos motorizados (robados) estaban en México chico, a ese lugar no se puede entrar porque es peligroso, tampoco va la Policía (boliviana), no entran las autoridades, no se puede hacer nada”, expresó Bustos.

Lea también PAÍS Investigador dice que costosa maquinaria chilena se encuentra en ‘México chico’, población donde no entra ni la Policía Bustos sospecha que altos mandos desplazaron a los ‘chuteros’ del negocio. Recibió felicitaciones de la institución del orden y autoridades por destapar el escándalo

​