Evo y Lucho Arce mandan a sus bases a ‘recuperar’ militantes que quieran retornar a sus bloques

Este miércoles los dos bloques reivindicaron el triunfo electoral del 18 de diciembre de 2005 del MAS, curiosamente, ninguno de los dirigentes arcistas estuvieron en esa victoria, salvo David Choquehuanca. Mientras en el Chapare, solo los más jóvenes no participaron de esos comicios.

“Las elecciones se ganan con voto, la campaña se hace para conquistar voto, a los militantes con formación ideológica les pido, mucha paciencia. Tienen que ser el imán para traer gente, para que vengan los que se han ido. Entendemos perfectamente. No podemos seguir acusándonos ‘que es arcista’, no, bienvenidos", dijo en su discurso el líder masista.

“Ellos hablan de unidad, pero unidad para robar. Quieren usar al pueblo para saquear, ese es el problema que tiene. Algunos ministros, vicepresidente y el presidente no quieren que vuelva Evo, porque me conocen y he sido radical contra la corrupción”, dijo sin mencionar todos los casos de corrupción en el que se vio envuelto él.