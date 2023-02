Evo y Lucho están ya en campaña para 2025; la competencia está declarada

Ayer, Arce y Choquehuanca lanzaron un spot que no es de gestión, sino una típica producción de campaña política, que indirectamente impulsa la reelección porque se escucha, al final, a un grupo de personas que exclaman “se siente, se siente, Lucho Presidente”.

Evo Morales no se hizo esperar con su respuesta. En su cuenta de Twitter, posteó: “Muy contento y agradecido con las comadres por este agasajo significativo en este jueves de compadres; nos sorprendieron con un plato de puchero, una canasta de la abundancia serpentinas y mixturas. Orgulloso de nuestras costumbres carnavaleras. Hoy los compadres no lloramos”.

El presidente de la mencionada comisión, senador Luis Adolfo Flores (MAS), informó que por mayoría “se aprobó remitir la documentación para que argumenten, suplan y puedan complementar pruebas suficientes , para que esta Comisión pueda aprobar o no un juicio de responsabilidades contra Áñez”, porque la desconocen como presidente.

La aludida, desde su celda en la cárcel de Miraflores, respondió al diputado: “Si yo no fui Presidente, renuncie entonces senador Luis Adolfo Flores y rinda cuentas por usurpar sus anteriores funciones de gobernador de Pando. Porque si no fui Presidente, la Ley de Prórroga que promulgué no sirve. Debe irse igual que sus colegas y Luis Arce por ilegales”.